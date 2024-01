Ennesimo quadro elettrico che brucia, Vigili del fuoco intervenuti al borgo

TERMOLI. La domanda sorge spontanea, come mai ci sono così tanti incendi di quadri elettrici e cabine?

Se è vero che sono in corsi lavori di adeguamento e ammodernamento delle linee di erogazione dell'energia elettrica, per aggiornarle rispetto ai nuovi standard, è indubbio che il numero di interventi richiesti ai Vigili del fuoco per eventi di questo tipo stanno crescendo. In appena un giorno e mezzo due sono accaduti a Termoli, il primo in via Fratelli Brigida domenica pomeriggio, che ha causato un blackout di breve durata, per fortuna, in una parte del centro, l'altro nella tarda serata di ieri, all'interno del borgo antico. Sul posto, ancora una volta, la squadra in turno del 115 e la volante del commissariato.

In questa circostanza a bruciare è stata la scatola di derivazione di un lampione.