Eseguita l'autopsia sulla salma del 47enne Roberto Caporale, l'operaio morto alla Proma

ATESSA. Eseguita nella mattinata di oggi, presso l'ospedale clinicizzato di Chieti, l'autopsia sulla salma di Roberto Caporale, il 48enne di Lanciano deceduto presso la fabbrica Proma 1, in Val di Sangro (leggi).

Ad eseguire l'esame autoptico è stato il dottor Pietro Falco dell'Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Come consulente di parte, ovvero della famiglia della vittima presente il dottor Domenico Angelucci.

Secondo quanto emerso dagli esami "a provocare la morte dell'operaio è stato un trauma toraco-polmonare".

Nelle prossime ore la salma sarà restituita ai familiari per svolgere i funerali. Nel frattempo sull'incidente è stato aperto un fascicolo d'inchiesta, che vede il direttore della Proma iscritto nel registro degli indagati. Un atto dovuto in vista di un accertamento irripetibile come l'autopsia (leggi).

Resta sotto sequestro il macchinario che ha causato l’incidente (leggi).

Galleria fotografica