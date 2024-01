Esce fuori strada in zona impervia con l'auto, 93enne salvato dai Vigili del fuoco

ISERNIA. Poco dopo le 17 di ieri un 93enne con la sua auto ha sbagliato strada trovandosi bloccato in una strada di campagna non asfaltata in zona impervia.

In contatto telefonico ha allertato il 112 e poco dopo erano alla ricerca del 93enne il personale dei Carabinieri e Carabinieri Forestali di Isernia oltre a due squadre dei Vigili del Fuoco di Isernia.

Dopo poche ore una squadra dei Vigili del Fuoco in base alle indicazioni che aveva dato lo hanno ritrovato in buono stato di salute in località Capruccia nel Comune di Isernia.

L’auto era fuori strada ed è stata recuperata dai Vigili del Fuoco con l’uso di un verricello. Il 93enne è stato affidato ai familiari.