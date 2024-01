Sabino Esplodenti, arriva il sì alla cassa integrazione straordinaria per 70 dipendenti

CASALBORDINO. Cassa integrazione straordinaria per 70 dipendenti della Sabino Esplodenti.

Firmato al ministero del Lavoro, il decreto che tutela gli operai di Casalbordino rimasti senza stipendio dallo scorso 13 settembre, quando la fabbrica è stata chiusa dopo l’ennesima tragedia, nella quale a perdere la vita furono Giulio Romano, Gianluca De Santis e Fernando Di Nella (Leggi).

Nella sala del palazzo di città di Casalbordino, durante il vertice istituzionale convocato dal sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci, la Regione si era impegnata con le sigle sindacali a risolvere la questione della cassa integrazione, sollecitando l’Inps a costruire un tavolo di lavoro con il Ministero per la riconversione dell’attività aziendale, così da mantenere aperta l’attività e a renderla più sicura (leggi).

La cassa integrazione è stata concessa fino a dicembre, e ai lavoratori saranno riconosciuti gli emolumenti arretrati a partire dal mese di settembre. Per i sindacati l'accordo è stato sottoscritto dal segretario regionale Filtcem-Cgil Carlo Petaccia.

Per quanto concerne invece il capitolo riconversione, le istituzioni sono a lavoro per garantire ai dipendenti della Sabino Esplodenti un futuro più sereno e sicuro: la fabbrica, che tratta munizioni e bombe, potrebbe modificare la produzione e, facendo un passo indietro, tornare all' inertizzazione di fuochi d'artificio e razzi segnalatori.