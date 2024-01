Arresto compiuto dai Carabinieri in città

Tolleranza zero ven 19 gennaio 2024

TERMOLI. Due gazzelle e in mezzo un'auto "borghese", con la mini colonna con davanti e dietro le pattuglie dell'Arma dei Carabinieri che si spostavano a grande velocità e a sirene spiegate, hanno attraversato via Madonna delle Grazie, via Corsica e sicuramente si saranno recate al carcere di Larino.

Arresto compiuto dai militari della compagnia di via Brasile, segnalato da più persone che hanno assistito a questa scena sulla strada, ma che ovviamente ha visto gli investigatori del 112 tenere lo stretto riserbo su quanto accaduto, come prescrive la legge Cartabia sull'attività di polizia giudiziaria.

Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore.