Ancora un arresto per droga, in manette pusher 26enne

CAMPOBASSO. In una notte di intensa attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno messo a segno un importante colpo contro il traffico di sostanze stupefacenti nel piccolo centro molisano.

Un giovane di 26 anni, residente in loco, è stato arrestato con l'accusa di detenzione e traffico di droga, in base all'articolo 73, comma 1, del DPR 309/90. L'operazione, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso in collaborazione con il personale della Stazione Carabinieri di Riccia, rientra nell'ambito di un più ampio servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti nella regione. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish e 75 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori quantità di droga: 183 grammi di hashish e 100 grammi di cocaina in pezzo unico, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura delle sostanze illecite. È stata, inoltre, sequestrata un'altra somma in contanti di 625 euro. Le sostanze stupefacenti sequestrate sono state prese in carico dal Nucleo Operativo e Radiomobile e custodite presso i loro uffici, in attesa di essere inviate al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (Lass) di Foggia per le analisi qualitative. Al termine delle procedure legali, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Questo arresto rappresenta un significativo passo avanti nella lotta al fenomeno del narcotraffico nella giurisdizione della Compagnia di Campobasso, dimostrando l'efficacia delle strategie di contrasto messe in atto dalle forze dell'ordine e ribadendo l'impegno costante delle autorità nella salvaguardia della legalità e della sicurezza dei cittadini.