Finte emissarie Asrem bussano alla porta

TERMOLI. Nel vasto campionario di truffe che vengono tentate o perpetrate ai danni di ignari cittadini c’è che si spaccia per appartenenti alle forze dell’ordine, alle società di fornitura delle varie utilities, come gas e luce, oppure come ispettori Inps.

Ora si aggiunge anche la casistica di finti emissari Asrem, che bussano a domicilio, come avvenuto ieri in casa di una signora, in via Giappone.

Prima un contatto telefonico e poi repentinamente, come fossero già nei paraggi, dopo aver individuato la vittima potenziale del raggiro o del furto, una signora si è presentata sul pianerottolo, in un primo momento tenuta fuori dall’abitazione, fino a quando ha finto sicuramente, simulando di essere incinta e chiedendo di sedersi e bere un bicchiere d’acqua.

La residente, però, forse intuendo il pericolo, non l’ha persa di vista mai e all’aspirante malandrina altro non è convenuto che ringraziare e andarsene.

In campana, dunque, occorre sempre massima cautela.