Finalmente ripulita la strada al Sinarca, Puchetti: «Installeremo le fototrappole»

BASSO MOLISE. Mezzi meccanici al lavoro ieri mattina per ripulire il fondovalle Sinarca dal degrado che da mesi aveva deturpato la Sp 113. Prima la sollecitazione da parte dell’ex sindaco Franco Pallotta, che aveva chiamato in causa il presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, oltre ai sindaci di Montecilfone, Guglionesi e Termoli, quindi l’iniziativa assunta dal primo cittadino arbereshe Giorgio Manes, che si è messo in contatto sia con Puchetti che con Ferrazzano.

«Siamo in contatto col presidente della Provincia, affinché prenda a cuore la situazione per far ripulire la strada facendo istallare delle fototrappole, proponendo anche una conversazione con la Forestale», era stata l'esortazione di Manes.

Peraltro, la competenza su rifiuti solidi urbani è dell’amministrazione adriatica, mentre su quelli speciali dovrebbe occuparsene la Provincia, inoltre il presidente Puchetti si è detto disponibile a ragionare nell’ottica di installare delle fototrappole.