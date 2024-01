Quasi 10mila multe, oltre 200 verbali "ambientali" e 5mila chiamate nel 2023

TERMOLI. Nel giorno della festività di San Sebastiano, patrono delle Polizie locali, report delle attività svolte nell’anno 2023 dal Comando del Comune di Termoli.

Partendo dalle risorse umane, nel tracciare il bilancio del 2023 viene sottolineata l’entrata nel mondo della Polizia Locale di nuovo personale. Le criticità di un organico sempre asfittico sono state alleviate a febbraio scorso con l’importante ingresso di n.10 unità a tempo indeterminato.

La Sala Operativa ha coordinato gli oltre 5000 interventi richiesti dai cittadini, per la precisione dei quali n.2925 richieste di intervento effettuate, segno tangibile della poliedricità dell’impegno della Polizia Locale.

Dal bilancio operativo dell’anno passato, emerge un aumento in termini assoluti numerici degli incidenti stradali +4.92%, che registrano, inoltre, un drammatico +41,54 % di eventi con prognosi di almeno uno dei coinvolti. Sono stati 122 gli incidenti a fronte dei 116 dello scorso anno.

Sul campo dei servizi di Polizia Stradale, si sono registrate 9687 infrazioni al codice della strada, in aumento del 4,20 % rispetto allo scorso anno.

Sono stati 30 i fermi ed i sequestri amministravi di veicoli. L’introito di cassa complessivo da sanzioni al Codice della Strada è stato di € 471.400,00. Il servizio di polizia stradale si è reso parte attiva anche nell’attività investigativa, implementando diverse attività di polizia giudiziaria.

Numeri importanti anche per la stessa Polizia Giudiziaria, che con 97 attività tra notizie di reato, persone denunciate e deleghe di indagine, assurge ad interlocutore privilegiato dell’Autorità Giudiziaria per numerose fattispecie di reato. Fondamentale inoltre, l’attività di investigazione che lo stesso Nucleo svolge con i sistemi di videosorveglianza, unitamente anche ad altre forze di polizia, oggi implementati di nuovi sistemi Ocr a lettura targa.

La Polizia Edilizia ha svolto 92 sopralluoghi e conseguenti attività, anche delegate, dalle quali sono scaturite n.2 Notizie di reato. Tra l’altro ha notificato n.181 atti di natura giudiziaria.

L’ufficio di polizia ambientale, unitamente alle Guardie Ambientali, ha provveduto ad accertare numerosi abbandoni di rifiuti, individuare discariche abusive, elevare 208 infrazioni di natura amministrativa, nonché gestito n.86 colonie feline ed affidamento randagi e n.54 accalappiamenti.

L’attività di polizia amministrativa e commerciale ha effettuato 169 controlli ed attività collaterali a mercati settimanali, fiere ed eventi. Ha altresì prodotto n.247 controlli e rilasci di pareri relative alle attività produttive, suolo pubblico e patrimonio.

Non trascurabile l’impegno degli operatori per l’esecuzione di ben 37 Accertamenti/trattamenti sanitari obbligatori e la trattazione n. 607 notifiche di atti amministrativi, n.1301 accertamenti di residenza. Gli affari generali hanno emesso n.230 Ordinanze relative a cantieri stradali, n.13 ordinanze relative a manifestazioni ed eventi, rilasciato n.22 pareri relativi ai passi carrabili e rilasciato n.30 nulla osta per trasporti eccezionali.

La sensibilità sul fronte dell’educazione e delle attività didattiche quest’anno, insieme ai LIONS di Termoli, ha visto rappresentare un elemento distintivo in alcune scuole elementari coinvolgendo molteplici classi in temi relativi alla sicurezza stradale.