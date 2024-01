Anziano investito a Montenero, trasportato al San Timoteo

MONTENERO DI BISACCIA. Fiat Panda "urta" un anziano a Montenero di Bisaccia. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 11.30. Impatto che ha causato la caduta del 78enne a terra, nella zona del Bivio, nei pressi della rotatoria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e il 118 Molise, provenuta da un'altra postazione, poiché quella di Montenero era impegnata su un'altra chiamata.

L'equipe del Molise soccorso ha preso in carico il pensionato e l'ha trasportato all'ospedale San Timoteo di Termoli, non prima di averlo avvolto in una coperta termica, visto il freddo. Il conducente della Panda è stato il primo a prestare soccorso al malcapitato, restando con lui fino alla partenza dell'ambulanza.