lun 22 gennaio 2024

«Sicuri con la neve», il Soccorso Alpino fa prevenzione

CAMPOBASSO. Entrata nel vivo la stagione sciistica e naturalmente anche il tema della prevenzione è cruciale.

Si è svolta ieri mattina in località Campitello Matese–San Massimo, a cura del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), la giornata nazionale di “Sicuri con la neve”,’evento che si inserisce nel progetto nazionale del Cnsas “Sicuri in Montagna” (www.sicurinmontagna.it), in collaborazione con il Club Alpino Italiano (Cai).





A partire dalle 9e30, presso la sala conferenze gentilmente messa a disposizione dall’Hotel Miletto, i tecnici del Cnsas hanno relazionato sui pericoli legati alla frequentazione della montagna invernale, affrontato temi di nivologia, sicurezza e prevenzione, pianificazione delle escursioni, valutazione dell’ambiente e pericolo valanghe, attrezzature necessarie e loro utilizzo, aspetti sanitari di gestione di eventuali traumi o ipotermia, e descritto le funzionalità dell’applicazione GeoResq per il tracciamento, la geolocalizzazione e per la richiesta di soccorso ad una Centrale operativa dedicata del Cnsas.

Sono stati poi mostrati i dispositivi di sicurezza per le procedure di autosoccorso in valanga, sonda, pala ed ARTVa, descritto il loro corretto utilizzo e illustrato tecniche di disseppellimento di persone travolte.

In una seconda fase, svolta in ambiente, è stata effettuata una dimostrazione di utilizzo dell’ARTva per la ricerca di persone travolte da slavina, prove di sondaggio, e ricerca travolti mediante una unità cinofila da ricerca di superficie e valanga del Cnsas Molise.

