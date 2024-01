Smart in fiamme, incendio danneggia anche vetture in sosta

CAMPOBASSO. Questa mattina una squadra Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta in via Duca degli Abruzzi, per l'incendio di una Smart.

Le fiamme, prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco, hanno interessato parzialmente anche altre autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche la Polizia Locale di Campobasso.