Furti d'auto e mezzi agricoli: «Maggiore presenza sulla costa», la risposta del ministro Piantedosi

TERMOLI. Senza ombra di dubbio l’aspetto più importante dell’intervento pubblico del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è relativo al potenziamento del commissariato della Polizia di Stato di Termoli.

«Per quanto riguarda i furti è stato efficacemente detto che è un fenomeno che ha angustiato, l’ultimo anno è stato l’anno dei furti in appartamento. La prevenzione ha fatto sì che ci siano dei dati significativi che la Questura darà sulla decrescita di questo fenomeno. I furti di autovetture e di mezzi agricoli sono un fenomeno di grande importanza perché è connesso a quello che dicevamo, ossia le presenze criminali che vengono da fuori regione, un fenomeno che riguarda tutta la dorsale adriatica. Anche qui metteremo in campo nuove risorse; per effetto di un programma che stiamo adottando di progressiva ricostruzione degli organici delle forze di Polizia, circa 15 mila unità, stiamo cercando di invertire il trend del turnover del negativo che si era verificato negli anni. Metteremo a disposizione per quanto riguarda i reparti di prevenzione e crimine, sul tratto costiero che comprende Campomarino e Termoli, e qualche idea sui supporti investigativi. Il Commissariato di Termoli probabilmente merita una riconsiderazione dell'organico».