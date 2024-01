Fiat Panda perde metano, intervengono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli chiamati a intervenire nella serata di oggi in via della Pesca, dove una Fiat Panda di colore rosso, di cui non si è subito riusciti a rintracciare il proprietario, stava disperdendo metano. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza del veicolo, la squadra del 115 ha chiuso al traffico l'arteria.