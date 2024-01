Incendio in via Rio Basso, sul posto i Vigili del fuoco

TERMOLI. Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano chiamati a intervenire nel pomeriggio di oggi a causa di due incendi divampati nei rispettivi territori di pertinenza.

Il primo è scoppiato in via Rio Basso, non lontano dall'Ultravolo, estinto dalla squadra in turno del 115 partita dalla caserma di contrada Pantano Basso.

Il secondo, invece, in contrada Colle Tre Quarti, nell'agro di San Giuliano di Puglia, a muoversi i pompieri del presidio fortorino.