Auto travolge scooter e fugge via, resta ferito un 15enne

TERMOLI. Incidente con un ragazzo di 15 anni rimasto ferito, questa mattina in via delle Acacie incrocio con via dei Roveri, alla periferia Sud di Termoli.

Il giovane viaggiava sullo scooter, nella corsia di competenza per far ritorno a casa sua poco distante, di colpo un’auto usciva da via dei Roveri senza controllare se provenisse qualcuno dalla strada principale, l’impatto con lo scooter è stato inevitabile, il motociclo con il ragazzo in sella è stato scaraventato a terra qualche metro oltre, ma la cosa grave è che il conducente se la sarebbe filata.

Il ragazzo è stato soccorso da alcune persone che erano nella zona, lo hanno sorretto e dato conforto subito poi hanno chiamato il 118, il ragazzo portato al Pronto soccorso è stato medicato alle braccia e alle gambe con una prognosi di 30 giorni.

Pare anche che qualcuno delle persone che hanno assistito all’incidente sia stato in grado di prendere anche il numero della targa del veicolo che ha provocato l’incidente.