Termoli onora il santo patrono Timoteo

TERMOLI. In occasione della memoria liturgica di San Timoteo compatrono di Termoli e della diocesi Termoli-Larino è stata officiata la santa messa nella chiesa della parrocchia a lui dedicata.

«Tutti invitati a condividere con noi la gioia di onorare il santo patrono» l'invito del parroco don Benito Giorgetta. Tanti fedeli durante la celebrazione del rito religioso officiato dal vescovo della diocesi monsignor Gianfranco De Luca.

Quattro anni fa, il 25 e 26 gennaio 2020, le reliquie di san Timoteo arrivarono a Roma per il Vespro Ecumenico nella giornata in cui ricorre la Conversione di San Paolo, mentre domenica 26 gennaio le reliquie, scortate dai Cavalieri, furono trasferite nella Basilica di San Pietro per la messa celebrata dal Papa e trasmessa in mondovisione in occasione della prima domenica della Parola di Dio che coincide anche con la solennità dei Santi Timoteo e Tito.

