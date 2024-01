Nuovi tentativi furti a Montenero: i ladri "perdono" un walkie-talkie

MONTENERO DI BISACCIA. Almeno due i tentativi di furto segnalati nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio, a Montenero di Bisaccia, per la precisione in contrada Valle Campanile, nei pressi della zona artigianale lungo la strada che conduce a San Salvo, a qualche chilometro dall'abitato.

I fatti sono avvenuti intorno alle 20:30 e ad agire sarebbero stati in tre, maschi e di corporatura magra.

I ladri sono entrati in una villetta rompendo un vetro nel seminterrato, ma il rumore ha allarmato i proprietari, che si trovavano al piano di sopra. Questi hanno gridato e i furfanti si sono allontanati, colpo andato a vuoto. In quegli stessi frangenti in una vicina casa il proprietario ha notato che le due lampadine del lampione in giardino erano spente. Andato a verificare, ha scoperto che le lampadine erano state svitate: il forte sospetto è che siano stati i ladri che volevano così crearsi le condizioni di buio al fine di agire indisturbati.

Sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia dei Carabinieri da Termoli. Sarebbero tuttora in corso le operazioni di perlustrazione della zona commerciale di Montenero di Bisaccia.

C'è un terzo e ben più inquietante episodio da aggiungere. È avvenuto intorno alle 19:30, in una zona di periferia del paese, e tutto fa pensare che si tratti della stessa banda.

In tre si sono introdotti in una casa, mentre all'interno vi erano tre persone, pare tutte donne. Spaventate, queste si sono chiuse in bagno e i ladri hanno loro intimato di non muoversi da lì. Nel frattempo hanno cominciato a tentare di divellere la cassaforte dal muro. Le donne sono riuscite a dare l’allarme e poco dopo sono arrivati dei conoscenti che hanno messo in fuga i tre ladri, che sono scappati saltando da un balcone basso.

Nella fuga hanno smarrito anche una ricetrasmittente tipo walkie-talkie. Comunicano su una frequenza radio, oltre ai tre potrebbe esserci un quarto "palo", che avvisa di eventuali minacce, come ieri sera.