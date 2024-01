Incidente sulla statale 16 con almeno 3 veicoli coinvolti e feriti

CAMPOMARINO. Tre veicoli coinvolti e un 51enne ferito, questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla statale 16 nel tardo pomeriggio di ieri, in contrada "Sotto le Case", nel territorio di Campomarino, in direzione Termoli. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Carabinieri e la Polizia stradale, nonché i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Operazioni di soccorso e rilievi hanno causato rallentamenti al traffico. A causare il sinistro il tamponamento di un mezzo pesante a una vettura guidata dal 51enne.

