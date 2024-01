A fuoco un altro locale dei cassonetti della raccolta differenziata in "piazzetta"

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e agenti del commissariato di Polizia di via Cina impegnati nella mattinata di oggi in via Marconi, strada di accesso in piazza Insorti d’Ungheria, a causa di un rogo che come avvenne già nella notte di Capodanno, nella circostanza ai danni dell’attività commerciale “Delizie del Grano”, ha visto andare a fuoco il locale in cui vengono custoditi i bidoni della raccolta differenziata, arredi specifici che servono per conservare decoro alla “piazzetta”, ma per incuria o dolo, questo sarà da chiarire, ci sono persone che i problemi li causano ai titolari dei locali, parliamo sempre di conseguenze nell’ordine di svariate centinaia di euro.

L’incendio è divampato al mattino presto davanti al ristorante “Mare Chiaro”, i cui proprietari hanno sporto denuncia proprio alla Polizia.

Gesti che si rincorrono, purtroppo; al vaglio degli investigatori anche le immagini del circuito di videosorveglianza presenti nell’area del centro storico.

