Addio al parrucchiere artista Tony Petrone

TERMOLI. La notizia ci ha colto impreparati e alla sprovvista. Un altro personaggio che a Termoli ha caratterizzato un'epoca, ci ha lasciati. Parliamo di Tony Petrone, 76 anni, il parrucchiere artista insieme alla sua amata Pina.

Tony quando non aveva clienti su cui lavorare tra capelli e barba, si dilettava a dipingere con una tecnica tutta sua particolare, dipingeva quadri su specchio e noi ne conserviamo gelosamente uno che ci regalò in una delle interviste che gli facemmo in occasione dei suoi 65 anni di professione.

Insomma Tony si dilettava, aveva fatto anche delle mostre, aveva ricevuto riconoscimenti e premi per questa sua passione, come la sua adorata Pina, poetessa dalla vena artistica elevata anche lei con le sue odi ha stregato tante giurie premi letterari come quelle che l’hanno giudicata meritevole del prestigioso premio Histonium.

Tony e Pina erano artisti nel cuore e il loro amore era una espressione poetica. Quando ci sentivamo mi raccontava non dei suoi premi, ma sempre quelli che riceveva Pina. Dispiace davvero questa sua scomparsa, ma se può servire a consolarci, di lui rimarranno le testimonianze dipinte sugli specchi.

Buon viaggio Tony, ora avrai tempo di dipingere e ad apprezzare le tue opere ci saranno gli Angeli. I funerali si terranno oggi, martedì 30 gennaio alle ore 10:30 nella chiesa Santa Maria degli Angeli, partendo dalla Casa Funeraria Bavota in via dei Roveri 3. Alla famiglia Petrone le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.