Addio a Lina e Antonio: quando il destino ti strappa due affetti in meno di 24 ore

TERMOLI. A volte il destino di alcune persone è quantomeno singolare, si potrebbe dire quasi beffardo.

Nell’ultimo fine settimana, in due distinte famiglie termolesi unite da legami di parentela stretta, è accaduto un qualcosa davvero inusuale. Nell’arco di meno di 24 ore, le famiglie Del Zotti e Troilo hanno dovuto sopportare due gravi lutti.

Da premettere che le stesse due famiglie vivono da sempre in una palazzina in pieno centro termolese, proprio adiacente alla chiesa di Sant’Antonio.

Viene a mancare all’affetto dei suoi cari la signora Carmela “Lina” Di Cesare sposata con Nino Del Zotti. Lo stesso Nino non sta attraversando un momento di buona salute ed ha bisogno costantemente di assistenza h 24. Questo lutto ha gettato ancora di più nello sconforto i loro figli Graziano e Roberto assieme alle nuore Anna Maria e Palmina, con tutto il resto dei familiari stretti.

In un batter d’occhio la notizia della morte di Lina arriva agli altri familiari di casa Trolio, un piano sotto dove Antonio Trolio, il capofamiglia, è sposato con Sina la sorella di Lina. Tutti salgono al piano superiore per piangere la morte della signora Lina e per cominciare a mettere in atto le pratiche per le esequie, oltre al trasporto della salma in una casa funeraria di un’impresa funebre della città.

Naturalmente c’è dolore comprensibile per questa perdita, ma d’altro canto Sina aveva a casa da curare anche il marito Antonio.

Il destino beffardo, con un tocco di cinismo davvero paradossale e incomprensibile, ha deciso che per Sina non era sufficiente solo quel dolore. E alle prime luci dell’alba, del giorno dopo, si è portato via anche il povero Antonio suo marito. La tragedia era così giunta a compimento. Stravolti i figli di Sina e Antonio, Franco, Stefania e Carmine con le lacrime agli occhi vanno a casa di Zia Lina e danno ai figli della defunta l’annuncio della scomparsa di papà Antonio.

Un fatto dolorosissimo, in poche ore le due famiglie Del Zotti e Trolio hanno dovuto, facendosi forza a vicenda, elaborare due gravi lutti nella stessa famiglia.

D’accordo con i prelati della Chiesa di Sant’Antonio, è stato deciso di celebrare, nel giorno di domenica 28 gennaio, per entrambi i congiunti un rito funebre unico alle ore 12, tanto da poter far compiere il loro ultimo viaggio insieme. Un modo di pensarli insieme ad affrontare quest’ultima prova.

Una storia davvero inusuale e commovente se si pensa a come sia avvenuta. Storia che ci deve anche far riflettere un po’ su come a volte il nostro destino di uomini ha una sceneggiatura scritta da qualche parte da qualcuno sopra di noi.

La storia di Lina e Antonio ha davvero colpito emotivamente la comunità termolese, prima perché le due persone erano molto conosciute in città e poi per le modalità in cui ci hanno lasciati. A nome della nostra redazione esprimiamo le più sentite condoglianze alle Famiglie Del Zotti e Trolio.,

Galleria fotografica