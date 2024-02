Entra a volto scoperto e minaccia la commessa, rapina da Sephora in Corso Umberto

TERMOLI. Grande spavento per la commessa 30enne che nel primo pomeriggio di oggi ha subito una rapina, dietro il bancone della profumeria Sephora, in corso Umberto a Termoli. Poco dopo le 15, in un orario, dove non circola molta gente, specie d'inverno, un ragazzo è entrato a volto scoperto - probabilmente non residente in città - e mimando con la mano in tasca di avere un'arma bianca, ha minacciato la ragazza e le ha chiesto di consegnarle l'incasso.

Presa alla sprovvista, e temendo conseguenze, visto che era da sola, la commessa gli ha dato l'incasso, poco meno di 200 euro e il malvivente si è dileguato nel nulla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno compiuto i rilievi e vagliato le telecamere della videosorveglianza.