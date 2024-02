Scoprire una scintilla di eternità e l’implacabile grandezza della vita

GUARDIALFIERA. “Cosa può giovare all’uomo guadagnare il mondo intero se perde poi la propria vita?” (Mc. 8,36). È il pensiero della <46^ Giornata per la Vita> da celebrare domenica 4 febbraio. Una notazione a questo frammento evangelico, lo azzardò Charles Péguy agli inizi del 1900 allorché ritenne di ammonire il genere umano con la seguente locuzione: “quando rifiutiamo di sporcarci le mani nella cura e nella promozione e nel rafforzamento della vita, finiamo ben presto per restare senza mani”. È un fatto!

È una realtà, perché troppe volte viviamo senza mani perdute in qualche tappa del cammino. Quando, cioè, accogliamo la tentazione del “non vivere” o del “vivacchiare” in uno scadimento, in un nascondimento di vivacità, o quando soffochiamo la nostra indomabile potenza creativa sprofondando nell’eutanasia troppo sazia di un mondo dalla triplice crisi: della fiducia, del futuro, e del ri-generare! Restiamo senza arti quando ci lasciamo conquistare dai recinti e non dagli orizzonti; quando scegliamo di fermarci piuttosto che arrampicarci sulle cime dei monti a contemplare da lì una scintilla di eternità e l’implacabile grandezza della vita! O quando rinunciamo di scoprire in febbraio il grano che spunta; né a rimirare le stelle prima ancora che sorgano. Oppure quando rimaniamo estranei all’allarme di Roberto Volpi – studioso di statistica – allorché, dinanzi al rovinoso precipizio demografico, ebbe a titolare un suo provocatorio e pauroso editoriale: “a quando l’ultimo italiano?”

Viviamo senza mani e perdiamo gli effetti speciali del coraggio, della bellezza e della ricchezza e della gioia proveniente dal mistero della paternità e della maternità quella immaginata da Dio al luminoso Cap. 1,28 della Genesi da cui si snoda tutta la storia della salvezza e la catena generazionale dell’umanità.

È vero. È difficile decidere un figlio in un mondo come questo che può e deve, comunque mettere in moto nuovi processi adeguati alla realtà in continua mutazione. Ma a che servirà conquistare il “più del necessario”, spegnendo l’avvenire dell’umanità e soffocando anche la “propria vita”? È felicità irripetibile, in ogni caso, accettare il rischio di un figlio. È il vero motore da riavviare in questa stagione della storia.

Ascoltiamo almeno Péguy e Roberto Volpi: recuperiamo l’uso delle braccia e rendiamoci conto che incentivare, proteggere e generare la vita oggi, e l’unica ragione per cui ancora vale la pena vivere.

Vincenzo Di Sabato