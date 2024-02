Giornata dei Calzini spaiati anche all'istituto comprensivo "Ricciardi"

PALATA. In occasione della giornata dei "calzini spaiati", tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Palata, Guardialfiera, Castelmauro, Lupara, Acquaviva e Montefalcone, hanno dato vita a una rete di interscambio voluta dal dirigente scolastico dott. Rampone Guido.

Per l'occasione sono stati realizzati laboratori manipolativi, motori, musicali e teatrali, finalizzati all'accettazione incondizionata di tutti e ciascuno. Nella scuola i laboratori rappresentano per gli studenti un arricchimento per la crescita che pone al centro tutti i discenti con le loro potenzialità. Tutti hanno indossato calze spaiate compreso il dirigente scolastico. La convivenza democratica necessaria per un equilibrato sviluppo integrale della personalità, risulta il fulcro dell'esperienza scolastica dove il ruolo dei docenti funge da "regia". L'interiorizzazione di regole finalizzate al rispetto dell'altro previene comportamenti antisociali come il razzismo e il bullismo.

La scuola come agenzia educativa deve farsi promotrice in prima linea del valore dell'inclusione, intesa come apertura all'altro nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento individuali. Il potenziale della diversità risulta non solo arricchente sul piano umano, ma apre le porte ad una più profonda dimensione educativa, orientata alla libertà! La scuola interiorizza il motto di don Milani che si batteva per una scuola libera dagli stereotipi e dai pregiudizi per una crescita armoniosa del futuro cittadino.

Galleria fotografica