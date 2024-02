Tende un agguato a una donna mentre rientra dal lavoro e l'aggredisce

PORTOCANNONE. Non sappiamo se davvero ci sia pure uno gioco del destino, ma da 5 ottobre al 5 febbraio, passano 4 mesi, si reiterano le aggressioni di un 34enne di San Martino in Pensilis ai danni di una 42enne, che nella notte scorso, proprio alla “mezza”, mentre la donna rientrava in paese da Campomarino, dove lavora, ha subito un vero e proprio agguato.

Il giovane, che già in precedenza era stato denunciato per altre intemperanze, l’ha bloccata con la propria auto a Portocannone, lungo il tragitto della SP 40, tirata fuori dall’auto e colpita alla testa, tanto che è dovuto intervenire il 118 Molise, che ha trasportato la signora, oltretutto visibilmente scossa, con l’ambulanza all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stata presa in cura dal personale del Pronto soccorso di viale San Francesco.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli.

Quattro mesi fa, invece, i momenti di tensione avvennero nei pressi dell’abitazione della 42enne, dove risiede con marito e figli. Il 34enne si era presentato con un oggetto contundente sull’uscio, tentando di sfondarne la porta. Venne fermato in primis da alcuni cittadini che si trovavano in strada o richiamati dalle sue urla, fino a che non uscì anche il marito della donna, che venne aggredito.

All’epoca il ragazzo fu denunciato ai Carabinieri della compagnia di Larino, intervenuti sul posto assieme al 118 Molise e all’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli.