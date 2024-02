Malore stronca conducente alla guida, a Larino si scontrano due Fiat Panda

LARINO. Un malore alla guida stronca la vita del conducente, col veicolo ormai fuori controllo che causa un incidente. È avvenuto intorno all'ora di pranzo, in via Luigi Sturzo, a Larino. A scontrarsi due Fiat Panda. A perdere la vita un pensionato. Anche il conducente dell'altra utilitaria ha avuto un malore, come conseguenze dell'accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia frentana, il 118 Molise, coi volontari della Croce di San Gerardo in ambulanza, e i Vigili del fuoco.