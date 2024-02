Scontro frontale tra 2 auto in via Montenero, 21enne di Vasto al San Pio

SAN SALVO. Violento scontro frontale in via Montenero intorno alle 22 di questa sera in territorio di San Salvo nei pressi dello svincolo per la Trignina.

Due i veicoli coinvolti: una Volkswagen Tiguan e una Opel Astra.

Un ferito, che era alla guida della Opel, è stato trasferito presso l'ospedale San Pio, era cosciente al momento dell'arrivo dei sanitari. Si tratta di C.W., un 21enne di Vasto.

Illeso il conducente dell'altra vettura, un 36enne di Montenero di Bisaccia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari nel 118, i carabinieri per i rilievi del caso e viabilità, i Vigli del fuoco di Vasto per mettere in sicurezza i due veicoli incidentati.