Trattori in corteo sulla Statale 16, continua la protesta degli agricoltori

Il corteo dei trattori parte da piazza Donatori di sangue

TERMOLI. Sono partiti da piazza Donatori di sangue a Termoli, subito dopo le 10 di questo mercoledì 7 febbraio. Una cinquantina di trattori dell'associazione 'Uniti per l'Agricoltura' sfileranno oggi fino ad arrivare al confine con la Puglia sulla Statale 16. Il ritorno a Termoli è previsto nel primo pomeriggio di oggi.





Gli agricoltori vogliono “risposte concrete” e chiedono di rimettere mano alle regole europee, invocando anche più sussidi e più aiuti per le problematiche sia a carattere europeo che nazionale chiedendo modifiche alla politica agricola comunitaria che, come sostengono, vessa le aziende agricole, chiedendo sacrifici insostenibili agli imprenditori agricoli, come anche il crollo del prezzo dei loro prodotti agricoli a fronte di un rincaro degli input ma anche a carattere regionale con particolare attenzione alle problematiche relative il dilagare incontrollato della fauna selvatica, la scarsità di fondi stanziati sui bandi Psr e i disservizi legati ai Consorzi di bonifica.





«Ci scusiamo per i disagi creati ma vorremmo avere anche noi una piccola voce in capitolo» dichiara il giovane presidente della nuova associazione "Uniti per l'agricoltura", Floriano Colombo. «Ci scusiamo per i disagi creati ma vorremmo avere anche noi una piccola voce in capitolo» dichiara il giovane presidente della nuova associazione "Uniti per l'agricoltura", Floriano Colombo.

Galleria fotografica