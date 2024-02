Auto finisce capovolta fuori strada, intervengono i Vigili del fuoco

TERMOLI. Una macchina è uscita fuori strada, all'altezza dello stabilimento Stellantis di Termoli, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e l'ambulanza del 118 con i volontari della Misericordia.

L'uomo alla guida non ha riportato ferite gravi. Non è stato, dunque, necessario il trasferimento in ospedale.