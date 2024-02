Incendio nell'autorimessa in via Padova, danneggiati alcuni veicoli

TERMOLI. Emergenza nella notte in contrada Porticone, a Termoli, dove nei pressi del campo sportivo, in un condominio di via Padova, è divampato un incendio in un'autorimessa.

Il rogo è scoppiato intorno all'una e le fiamme che si sono propagate hanno danneggiato almeno tre autovetture; sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno provveduto a estinguere l'incendio e mettere in sicurezza l'area e gli altri veicoli. L'accesso al garage ora è stato interdetto e delimitato. Sul posto anche le forze dell'ordine, che stanno indagando assieme al Niat del 115 sulle cause all'origine del rogo stesso.