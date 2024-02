Omicidio a Santa Croce di Magliano, si alimenta l'ipotesi che il 38enne non fosse solo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Ci potrebbe essere anche un cittadino del posto coinvolto nella vicenda sfociata in omicidio, a Santa Croce di Magliano. Un uomo che era in compagnia del 38enne bulgaro trovato agonizzante e poi morto. Persona che sarebbe stata interrogata nella caserma di via Rosano.

Come ribadito ieri, la Procura, con la dottoressa Elvira Antonelli, la dottoressa Meo, il nucleo investigativo dell’Arma e i militari frentani, indagano a 360 gradi. Non sono esclusi sviluppi nelle prossime ore, ma per il momento resta l’assoluto riserbo, come ha confermato la stessa Antonelli.

Un episodio davvero inquietante, sotto molteplici profili, che fa emergere uno spaccato di violenza. A Santa Croce di Magliano la comunità è rimasta scossa dall’accaduto, la cui notizia si è diffusa solo intorno all’ora di pranzo di ieri, in una realtà dove l’emergenza per i reati predatori aveva minato la tranquillità di famiglie e aziende, ma certo nessuno immaginava mai potesse provocare la morte di un uomo, un 38enne che è stato già identificato e su cui sono avviati anche accertamenti per rivelare eventuali legami all’azienda agricola che avrebbe preso di mira.