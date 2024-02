Più squadre di Vigili del fuoco nel rogo dell'autorimessa, cause da accertare

TERMOLI. Come anticipato in una precedente pubblicazione, nella notte tra giovedì e oggi, una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli con autopompa e autobotte a seguito è intervenuta a Termoli per un incendio autovettura in autorimessa condominiale.

L'intervento delle squadre impegnate è stato delicato per circoscrivere l'incendio e salvaguardare la palazzina, le auto coinvolte sono state tre.

I condomini sono stati inizialmente evacuati dalla palazzina e hanno potuto far rientro solo dopo che l'intervento è stato ultimato e le squadre di Vigili del fuoco hanno stabilito la piena sicurezza dei luoghi, con l'interdizione delle sole aree coinvolte dall'evento.

Sul posto in supporto anche una squadra dal distaccamento di Santa Croce di Magliano, Polizia di Stato per le proprie competenze e 118.

Le cause sono in corso di accertamento.