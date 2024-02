Due giovani scippano una 83enne in viale Trieste

TERMOLI. Che succede a Termoli? C'è chi se lo chiede, perché episodi di microcriminalità sono sempre più frequenti e non ci riferiamo al dilagante fenomeno dello spaccio, ma situazioni che destano allarme sociale.

Una 83enne residente nel capoluogo, che ieri si trovava a Termoli, è stata scippata in viale Trieste, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Molise e l’ingresso del liceo scientifico Alfano.

Erano da poco passate le 12, quando due ragazzi che erano anche loro a piedi, si presume fossero studenti e addirittura minorenni, le hanno portato via la borsa, facendola cadere a terra.

A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno dapprima prestato soccorso all’anziana, visibilmente scossa, oltre che ferita, per poi far intervenire subito sia i Carabinieri della compagnia di Termoli che il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. L'anziana scippata è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, Per lei la diagnosi parla di una doppia frattura al braccio, causata dall'impatto al suolo dopo la caduta.