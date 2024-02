Domenica da sballo al Carnevale di Larino, Fabrizio Corona l'ospite d'eccezione

Carnevale di Larino: domenica 11 febbraio 2024

LARINO. Una due giorni di pura allegria, sfidando il tempo, plasmando un tempo nuovo di allegria e di divertimento che ha letteralmente contagiato quanti hanno scelto Larino, il suo carnevale storico per vivere momenti esilaranti dove la magia dei maestri cartapestai, delle coreografie, delle maschere è riuscita trasmettere ancora una volta linfa vitale di emozioni. Non è uno scherzo, è successo davvero a Larino.

Specie nella prima domenica di Carnevale (l'ultima secondo la tradizione, ma ci sarà la festa del 18 febbraio in piena quaresima), quando passate le nuvole e la pioggerellina di ieri, da ogni dove hanno scelto di fermarsi nella città frentana per assistere alla prima parte della 49esima edizione della storica manifestazione carnascialesca.





Fin dal mattino i sei carri in gara hanno insieme a tutti i loro partecipanti dato vita allo spettacolo nello spettacolo. Reso poi emozionante quando, nel pomeriggio, sono passati in parata dinanzi alla giuria per lasciare un segno, ognuno un messaggio, una richiesta. E così dai carri di seconda categoria l’invito a tornare bambini, alla magia con il carro del gruppo dei ‘Trebbiatori’ che ha invitato idealmente tutti a rivivere i classici del passato ossia il magico mondo di Walt Disney. E poi il gruppo dei ‘Carnevalieri’, che è tornato a modellare cartapesta portando in scena “Ingannevoli Melodie”. E dai carri di seconda categoria si è passati agli altri giganti di cartapesta, quelli di prima. L’Officina dell’Arte ha sfilato con il suo corpo di ballo insieme al suo carro “Terra Promessa”. L’Associazione Carnaval vincitrice dell’edizione 2023, ha sfilato, dinanzi alla giuria, con la sua “Forza della Natura”.

La Gioventù Frentana ha fatto conoscere al folto pubblico il “Benvenuti a Teatro!” Ultimo, infine, naturalmente solo come nostra presentazione, il carro dei Gatti Randagi e Modellarte dal titolo “Leoni da Tastiera”.

Una due giorni carica di emozioni segnate anche dalla presenza di Massimo Giletti molto calato nella parte di inviato speciale della voce del carnevale Gianluca Venditti tra la folla e quella di Fabrizio Corona. Mentre a deliziare il pubblico, specie quello dei più giovani ci hanno pensato dj Mitch, Cristina Scabbia con il dj set Nyva.

Galleria fotografica