La salma di Rayco Todorov trasportata a Santa Croce, poi partirà per la Bulgaria

Il trasporto della salma del 37enne Rayco Todorov

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Tragicamente è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia Rayco Todorov».

Recita così il triste manifesto funebre con cui la famiglia del bracciante ammazzato con tre colpi al cranio nella notte tra il 7 e l'8 febbraio hanno dato l'annuncio doloroso della scomparsa, mamma, papà, la compagna, fratelli, sorelle, cognati e nipoti.

Sgomenti e affranti per un dramma così profondo. Familiari che ieri pomeriggio sono stati all'obitorio dell'ospedale San Timoteo prima che il feretro venisse chiuso, per poi essere trasportato alla Casa Funeraria Mascia, dov'è stato celebrato un ultimo saluto. La bara poi è partita per la Bulgaria, dove sarà tumulata.