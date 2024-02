Scippo in viale Trieste, arrestati i due minorenni

Tolleranza zero mar 13 febbraio 2024

TERMOLI. Hanno percorso poca strada, per fortuna, i due minorenni che sabato scorso hanno aggredito e scippato un'anziana in viale Trieste, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Molise e l’ingresso del liceo scientifico Alfano.

Erano da poco passate le 12, quando due ragazzi, anche loro a piedi, hanno strattonato una 83enne residente a Campobasso, che si trovava in città, portandole via la borsa con la forza e facendola cadere a terra.

A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno dapprima prestato soccorso all’anziana, chiamando subito a intervenire sia i Carabinieri della compagnia di Termoli che il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

I militari dell'Arma si sono messi subito sulle loro tracce e in tempi assai rapidi, individuandoli anche con la refurtiva ancora in loro possesso, li hanno arrestati e associati a un carcere minorile fuori dal Molise. Per loro l'accusa è di rapina impropria.

L'anziana scippata nel frattempo era stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove le è stata diagnosticata una doppia frattura al braccio.