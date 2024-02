Ladri in azione a Petacciato, bloccano le porte e fuggono calandosi con le lenzuola

PETACCIATO. Torna manifestarsi l'emergenza furti nel basso Molise e nella tarda serata di ieri sono state almeno tre le case a Petacciato che hanno subito la sgradita visita dei ladri.

Un paese in festa, che ha partecipato alla serata di Carnevale organizzata da un locale, che ha richiamato tanta gente, probabilmente l'occasione propizia cercata dai furfanti, forse anche aiutati da chi ha fornito informazioni utili su dove e come colpire. Resta, dunque, l'allarme sociale che scaturisce dai reati predatori, come venne sottolineato anche dalla visita del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi alcune settimane fa nel Molise.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e in un caso anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, poiché i banditi hanno forzato le finestre, hanno bloccato la porta d'ingresso, e poi si sono calati all'esterno con le lenzuola per fuggire via.