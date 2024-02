Le rubano la borsa nello studio medico dove lavora e prelevano subito soldi al Postamat

Non c'è tregua

Non c'è tregua gio 15 febbraio 2024

TERMOLI. Recarsi come sempre al lavoro, lasciare la propria borsa nel medesimo posto e non ritrovarla più. Capita sovente, purtroppo, ma quando ciò avviene in uno studio medico, questo fa ancora più rabbia.

Una 60enne che lavora in una struttura del centro è stata derubata sabato scorso, in mattinata.

Erano le 8 quando la signora è entrata nel luogo dove presta servizio, ha depositato l'accessorio con all'interno tutti gli effetti personali, e alle 12.30, a fine turno, la borsa era sparita. Dentro c'erano chiavi, documenti, soldi e carte di credito-postamat.

Il ladro ha persino avuto l'ardire di effettuare poco dopo le 10 un prelievo allo sportello, prima che tutto venisse bloccato a seguito della denuncia fatta ai Carabinieri. Un brutto episodio, non c'è che dire, oltre al disagio di doversi mettere a duplicare i documenti e avviare le pratiche per riutilizzare le tessere varie.