Omicidio Todorov, l'intervista alla Procuratrice Elvira Antonelli

TERMOLI. Al di là della conferenza stampa di ieri mattina, la Procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, si è resa disponibile anche a una intervista per rispondere in maniera ancora più diretta alle domande della stampa locale sull'omicidio del 37enne Rayco Todorov, avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 febbraio scorsa in contrada Melanico a Santa Croce di Magliano e per cui è ristretto alla casa circondariale di Larino il 38enne Enio Amorfino.

Dopo la decisione del gip Federico Scioli, di accogliere l'istanza di convalida del fermo del Pm Marianna Meo e di applicare la custodia cautelare in carcere, si attende la decisione del collegio difensivo dell'indagato, formato dai legali Luigi Marinelli e Maria Tesi, sull'eventuale ricorso al Tribunale del Riesame.