Pegaso Security sventa furto di pannelli fotovoltaici in contrada Cocciolete

CAMPOMARINO. Come di consueto, l’intervento dei vigilantes della Pegaso Security, operativa in tutta Italia, è stato decisivo nella prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Nella notte appena trascorsa, alla centrale operativa è giunto l’allarme per un furto che ignoti stavano compiendo in un campo con pannelli fotovoltaici, in contrada Cocciolete, a Campomarino. È stata data subito allerta alle pattuglie della Pegaso e ai Carabinieri che, una volta giunti sul posto, hanno constatato lo smontaggio di alcuni pannelli. I malviventi, vistisi scoperti, sono fuggiti immediatamente a bordo di un furgone su cui era stata caricata parte della refurtiva.

Nella corsa hanno urtato contro un grosso tubo in cemento della condotta idrica, facendo fuoriuscire acqua. Non potendo più proseguire, hanno abbandonato il veicolo – risultato poi oggetto di furto - e si sono dileguati nella campagna circostante. Su questo episodio indagano i carabinieri che, durante il sopralluogo, hanno raccolto elementi utili.

