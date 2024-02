Gasolio sequestrato donato dalla Finanza alla Croce Rossa

TERMOLI. Militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, hanno consegnato al personale della Croce Rossa di Termoli, oltre 200 litri di gasolio agevolato già oggetto di sequestro penale per violazioni alle norme in materia di Accise, da parte di un soggetto residente a Termoli.

Ottenuta l’autorizzazione dall’ Autorità Giudiziaria competente, le fiamme gialle termolesi hanno devoluto il carburante in sequestro alla Croce Rossa Italiana al fine di alimentare gli autoveicoli in dotazione all’associazione. L’attività testimonia ancora una volta la trasversalità dell’azione dei Reparti Aeronavali delle Fiamme Gialle che concorrono alla prevenzione e contrasto dei traffici illeciti, a terra e in mare nonché la vicinanza del Corpo alle associazioni che si occupano della salute e della sicurezza dei cittadini.