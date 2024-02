L'ultimo saluto ad Awa

CASACALENDA. Si sono svolti questa mattina, i funerali di Awa la giovane ivoriana, venuta a mancare improvvisamente nella serata di giovedì 15 febbraio a Casacalenda.

Una tragedia immane, un dolore immenso quello che ha colpito la comunità.

Awa, una 29enne originaria della Costa d’Avorio, giovane donna che dopo tante peripezie in giro per l’Europa, era stata anche in Francia, e l’Italia (era stata anche a Bologna) aveva trovato ospitalità a Santa Croce di Magliano accolta dal progetto Sai e poi il trasferimento a Casacalenda dove aveva trovato un lavoro, una casa dove poter crescere le sue bambine Fatima e Zeinab.

La camera ardente per Awa è stata allestita presso il Mater Dei, e questa mattina si è svolto il funerale grazie alla presenza dell’Imam di Campomarino che ha consentito alla giovane ivoriana di avere una cerimonia funebre secondo i dettami dell’Islam, sua religione. Il corpo è stato seppellito nel cimitero cittadino.