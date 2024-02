Scaricano inerti sulla spiaggia al Lido, scatta il sequestro della Polizia locale nella zona Sic

CAMPOMARINO. Nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio con particolare attenzione all'abbandono di rifiuti, in virtù anche dell'inasprimento delle sanzioni varate dal governo con la modifica dell'art. 255 del D.gls 152/2006 avvenuta con la nuova legge n. 137/2023,che prevedono ora in ogni caso la denuncia penale a carico dei responsabili, personale del comando di Polizia Locale di Campomarino, agli ordini del comandante, il tenente Antonio Di Lena, ha posto sotto sequestro al lido una ampia area, identificata in zona di interesse comunitario (Sic) oggetto dello scarico di un grosso quantitativo di materiale costituito da ciottoli di varie dimensione e da altri rifiuti non pericolosi, abbandonato al suolo e derivante dalla vagliatura dell'arenile. L'area è stata interdetta con nastro bicolore, bianco e rosso e sono stati posti i relativi cartelli ponendola a disposizione della competente Procura.

L'abbandono è avvenuto in violazione agli artt. 192 e 255 del D.lgs n. 152/2006 in concorso con l'eventuale estrazione abusiva di arena ed altri materiali punita dal codice della navigazione.