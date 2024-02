Soccorso a persona con Vigili del fuoco e 118 in via Perù

TERMOLI. Vigili del fuoco, Polizia locale e 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, chiamati a intervenire nella mattinata di oggi in via Perù, a causa di un residente rimasto chiuso nella sua abitazione e in stato di agitazione.

Per fortuna, all'arrivo dei soccorritori, il quadro non si è presentato così serio e la persona non è stata poi trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, in ogni caso un paio d'ore è durato l'intervento per riportare la situazione alla normalità. In un primo momento, assieme alla squadra ordinaria, era sopraggiunta anche l'autoscala dei pompieri.