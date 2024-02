Ancora un soccorso a persona: intervento di Vigili del fuoco e 118 in via degli Olivi

TERMOLI. A distanza di circa 24 ore dall'episodio avvenuto ieri mattina in via Perù, nuova chiamata d'emergenza per soccorso a persona al centralino del 118 Molise e a quello dei Vigili del fuoco.

Stavolta, l'intervento è accaduto in via degli Olivi, dove un anziano è caduto nella sua abitazione e la moglie non riusciva a rialzarlo. Sul posto equipe medica del Molise soccorso e volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno prestato le cure del caso al malcapitato, in collaborazione con la squadra del 115 del distaccamento di Termoli.

Per fortuna, le condizioni dell'uomo non desterebbero preoccupazioni.