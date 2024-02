Spariti nel weekend mezzi e materiale nel cantiere sul viadotto della Bifernina

TERMOLI. Non c’è pace per il cantiere della ditta Sostenia srl, l’impresa siciliana che sta realizzando (o che dovrebbe realizzare) l’intervento di consolidamento del viadotto Molise 1^, che sulla statale Bifernina attraversa il Liscione.

La scorsa settimana un piccolo spiraglio si era aperto dopo il pagamento di due delle tre mensilità che gli operai avanzavano dallo scorso autunno, stamani la doccia gelata.

Nel cantiere sulla statale 647 al ritorno dopo la pausa del fine settimana, gli operai non hanno più trovato i mezzi da lavoro che erano all’interno, tra cui un furgone, un escavatore e un bobcat, ma a sparire sono stati anche materiali stipati in quello spazio.

I Carabinieri della stazione di Lucito, competenti per territorio, nell’ambito della compagnia di Larino, hanno ricevuto una denuncia per furto ed è probabile che per far svanire nel nulla veicoli così imponenti, ci sia stata dietro un’organizzazione certosina del colpo.

Intanto, altra mazzata sulle residue speranze di far riprendere l’attività su appalto dell’Anas, visto che il contratto era sul filo della rescissione ed entro domani, 20 febbraio, i dipendenti attendevano il pagamento della retribuzione di gennaio.