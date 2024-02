Disabile resta senza "corrente", arrivano Polizia locale e Sae 112 col gruppo elettrogeno

CAMPOMARINO. Non sapeva dell'interruzione della fornitura elettrica, peraltro non chiaramente specificato negli avvisi affissi dal servizio Enel che non riportavano il numero civico della sua abitazione.

Una signora con notevoli disabilità motorie è rimasta impossibilitata ad utilizzare strumenti ed apparecchiature necessarie a svolgere le funzioni quotidiane di vita. La sorella si rivolgeva al Comando di Polizia Locale di Campomarino per esternare il problema e riferire l'alto rischio a cui andava incontro la sorella a causa della mancanza di energia elettrica. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Tenente Antonio Di Lena, si adoperavano unitamente all' ufficio del servizio di assistenza sociale del Comune di Campomarino per reperire un gruppo elettrogeno per ripristinare l'energia elettrica all'interno dell'abitazione.

Il gruppo elettrogeno veniva fornito dall'associazione Sae 112 di Termoli che intervenuta prontamente sul posto provvedeva a mettere in funzione il generatore per ripristinare l'energia elettrica necessaria a far funzionare le apparecchiature di cui la signora ha necessariamente bisogno dato le proprie condizioni di salute.

Galleria fotografica