Furti a Montecilfone, il sindaco Manes scrive al Prefetto

MONTECILFONE. Dopo i furti avvenuti in paese, il sindaco Giorgio Manes ha deciso di scrivere al Prefetto.

«Con la presente desidero richiamare la Sua attenzione sulla recrudescenza di furti in abitazioni private che si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri tra le 18.00 alle 21.00 anche in presenza degli occupanti.

La percezione dei cittadini è che sia stato frutto di premeditazione quindi di delinquenza organizzata e non di casi sporadici di disperazione.

Successivamente alle suddette segnalazioni sono state informate le Forze dell'Ordine locali. Mai come ora, iI nostro paese è stato oggetto di simili episodi di criminalità. I cittadini sono angosciati, temono per la propria incolumità e per i propri beni.

Per tutto quanto sopra si chiede di promuovere un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza del territorio, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine, per prevenire e contrastare in modo attivo ed efficace un problema sempre più insistente e dannoso».

Il sindaco Manes contattato dalla nostra redazione ha ribadito quanto la "Situazione sia veramente incandescente".

«Domenica sera intorno alle 20 ho ricevuto diverse telefonate che vi erano in atto dei furti in diverse abitazioni subidell’ordine.to le forze dell’ordine- continua Manes- Mai come in questo momento la nostra comunità è stata oggetto di simili episodi di criminalità. I cittadini più che temere per i propri beni temono per la propria incolumità. Da subito ho inviato una Pec al Prefetto oltre a chiedere un incontro, ho chiesto di rafforzare la vigilanza sul territorio. Per quanto riguarda le telecamere sono tutte istallate ma siamo in attesa di concludere i procedimenti necessari per ottenere l’autorizzazione definitiva della prefettura».