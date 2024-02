Undicenne grave al Bambin Gesù, l'Asrem avvia un'indagine interna

ISERNIA. «Appresa la notizia dell’evento che ha coinvolto una paziente di 11 anni, sottoposta ad intervento chirurgico presso il presidio ospedaliero Santissimo Rosario di Isernia e tempestivamente trasferita in modalità protetta in ospedale extraregionale dotato di rianimazione pediatrica, l’Azienda Sanitaria regionale molisana ha provveduto alla immediata attivazione della prevista procedura di valutazione dei profili organizzativi e assistenziali della vicenda a tutela e a garanzia della sicurezza del percorso della stessa paziente attraverso la convocazione di un audit reattivo». Così l’Asrem in una nota a seguito dell’episodio che ha coinvolto una bambina di 11 anni ricoverata presso il Veneziale di Isernia.

Un errore medico o una fatalità, questo lo accerterà la magistratura. La paziente era arrivata in ospedale per un’operazione alle adenoidi. Qualcosa è andato storto ed è stata trasportata presso il Bambin Gesù di Roma. Dopo l’operazione sono cominciati i primi pesanti disturbi e le difficoltà respiratorie. Dopo averla riportata in sala operatoria per un nuovo controllo, i sanitari hanno deciso per il trasporto urgente a Roma. Qui i medici specialisti del Gemelli avrebbero riscontrato dei problemi seri.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri dall’avvocato Fabrizio, dello studio legale Cappellu, e sarà richiesta copia della cartella clinica.